Зинченко получил лучшую оценку среди защитников Арсенала за игру против Брентфорда

В рамках 23-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома расписал ничью с "Брентфордом".

В стартовом составе "канониров" на этот поединок вышел Александр Зинченко и провел на поле все 90 минут. За эту игру украинский защитник получил отметку 7,0 от аналитического портала WhoScored.

В течение игры 26-летний украинец сделал 110 касаний мяча и выполнил 77 из 87 точных передач (процент точности составил - 89). Зинченко 2 раза отобрал мяч, сделал 2 ключевые передачи, выполнил 4 навеса, 3 раза пробил по воротам гостей и выиграл 5 единоборств.