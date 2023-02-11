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Зинченко получил лучшую оценку среди защитников Арсенала за игру против Брентфорда

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Украинец отыграл весь поединок

Зинченко получил лучшую оценку среди защитников Арсенала за игру против Брентфорда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома расписал ничью с "Брентфордом".

В стартовом составе "канониров" на этот поединок вышел Александр Зинченко и провел на поле все 90 минут. За эту игру украинский защитник получил отметку 7,0 от аналитического портала WhoScored.

В течение игры 26-летний украинец сделал 110 касаний мяча и выполнил 77 из 87 точных передач (процент точности составил - 89). Зинченко 2 раза отобрал мяч, сделал 2 ключевые передачи, выполнил 4 навеса, 3 раза пробил по воротам гостей и выиграл 5 единоборств.

Зинченко получил лучшую оценку среди защитников Арсенала за игру против Брентфорда - изображение 1
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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд Александр Зинченко
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