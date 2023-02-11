Зинченко получил лучшую оценку среди защитников Арсенала за игру против Брентфорда
Украинец отыграл весь поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
В стартовом составе "канониров" на этот поединок вышел Александр Зинченко и провел на поле все 90 минут. За эту игру украинский защитник получил отметку 7,0 от аналитического портала WhoScored.
В течение игры 26-летний украинец сделал 110 касаний мяча и выполнил 77 из 87 точных передач (процент точности составил - 89). Зинченко 2 раза отобрал мяч, сделал 2 ключевые передачи, выполнил 4 навеса, 3 раза пробил по воротам гостей и выиграл 5 единоборств.
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