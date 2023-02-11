Лунин выйдет в старте Реала на финал клубного ЧМ

Сегодня, 11-го февраля, мадридский "Реал" сыграет против "Аль-Хилаля" в рамках финала клубного чемпионата мира. Начало поединка – 21:00.

Ворота "сливочных" в этой игре будет защищать Андрей Лунин – главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти включил украинца в стартовый состав своей команды.

Напомним, основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму и сейчас проходит восстановление.

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Кроос, Чуамэни, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус.