Лунин выйдет в старте Реала на финал клубного ЧМ
На данный момент вершина карьеры Андрея в королевском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Сегодня, 11-го февраля, мадридский "Реал" сыграет против "Аль-Хилаля" в рамках финала клубного чемпионата мира. Начало поединка – 21:00.
Ворота "сливочных" в этой игре будет защищать Андрей Лунин – главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти включил украинца в стартовый состав своей команды.
Напомним, основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму и сейчас проходит восстановление.
"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Кроос, Чуамэни, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @Alhilal_FC!#ClubWC pic.twitter.com/lm3ygkYZu6— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2023
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