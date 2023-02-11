Малиновский в старте Марселя на матч против Клермона
8-й поединок Руслана в футболке французской команды
Фото: Olympique de Marseille
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях сыграет против "Клермона".
В стартовом составе провансальцев на этот поединок выйдет Руслан Малиновский.
"Марсель": Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клос, Ундер, Ронжье, Верету, Малиновский, Гендузи, Алексис
В составе "Марселя" 29-летний хавбек провел 7 матчей (5 в чемпионате и 2 в кубке), в которых записал на свой счет 2 гола.
???????? ???????? ???????????????????????????????? ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2023
La composition choisie par Igor Tudor pour cet #CF63OM ???? pic.twitter.com/GldhFEKXnE
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин в воротах. Реал – Аль-Хиляль. АУДИО онлайн трансляция финала Клубного чемпионата мира
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль
- Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн