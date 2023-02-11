Малиновский в старте Марселя на матч против Клермона

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Марсель" в гостях сыграет против "Клермона".

В стартовом составе провансальцев на этот поединок выйдет Руслан Малиновский.

"Марсель": Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клос, Ундер, Ронжье, Верету, Малиновский, Гендузи, Алексис

В составе "Марселя" 29-летний хавбек провел 7 матчей (5 в чемпионате и 2 в кубке), в которых записал на свой счет 2 гола.