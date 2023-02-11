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Лунин стал победителем клубного Чемпионата мира

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(1 голосов)

Андрей полностью отыграл финальный поединок

Лунин стал победителем клубного Чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В финале клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" обыграл "Аль-Хилаль" - со счетом 5:3.

Ворота "сливочных" в этом поединке защищал Андрей Лунин - украинец вышел в стартовом составе королевского клуба и провел на поле все 90 минут.

Таким образом, 24-летний голкипер завоевал свой 5-й клубный трофей в футболке "Реала". Ранее Андрей завоевал золотые медали Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. При этом в СМИ была информация, что УЕФА не признает победу Лунина в главном еврокубке, так как по регламенту организации, игроки, которые не сыграли в турнире ни одной минуты, не являются победителями.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
11.02.2023 в 23:22
Браво, Андрію!
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