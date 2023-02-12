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Соболь второй раз подряд не попал в старт Страсбурга

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Пока украинец не в планах тренера

Соболь второй раз подряд не попал в старт Страсбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграет против "Страсбурга". В стартовом составе "голубо-белых" места не нашлось украинскому левому защитнику Эдуарду Соболю.

Во второй раз подряд защитник не сыграет с первых минут. Он выходил в основе в матче против "Тулузы" 29 января и против "Ренна" 1 февраля. А уже 5 февраля с “Монпелье” появился со скамьи для запасных.

Отметим, что в заявку "Лилля" на этот матч не попал бывший защитник "Шахтера" Исмаили – он находится в лазарете.

Перед этим поединком "Страсбур" идет в зоне вылета. Команде не хватает одного очка, чтобы занять хотя бы спасительное 16 место.

Матч между "Лиллем" и "голубо-белыми" начнется в 16:00.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур Лилль
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