Соболь отыграл 27 минут в игре против Лилля

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде проиграл "Лиллю" - 0:2.

Эдуард Соболь начал этот поединок на скамейке запасных, но вышел на поле во втором тайме. В результате украинский защитник провел на поле 27 минут.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего украинца в 6,2 балла. Показатель точности передачи Эдуарда составил 75%.

В этом сезоне на клубном уровне Соболь провел 17 матчей и забил 1 гол.