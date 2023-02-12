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Соболь отыграл 27 минут в игре против Лилля

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Команда Эдуарда проиграла

Соболь отыграл 27 минут в игре против Лилля

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

Новина українською

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде проиграл "Лиллю" - 0:2.

Эдуард Соболь начал этот поединок на скамейке запасных, но вышел на поле во втором тайме. В результате украинский защитник провел на поле 27 минут.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего украинца в 6,2 балла. Показатель точности передачи Эдуарда составил 75%.

В этом сезоне на клубном уровне Соболь провел 17 матчей и забил 1 гол.

Соболь отыграл 27 минут в игре против Лилля - изображение 1
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В статье: Эдуард Соболь Страсбур Лилль
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