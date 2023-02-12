Соболь отыграл 27 минут в игре против Лилля
Команда Эдуарда проиграла
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде проиграл "Лиллю" - 0:2.
Эдуард Соболь начал этот поединок на скамейке запасных, но вышел на поле во втором тайме. В результате украинский защитник провел на поле 27 минут.
Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего украинца в 6,2 балла. Показатель точности передачи Эдуарда составил 75%.
В этом сезоне на клубном уровне Соболь провел 17 матчей и забил 1 гол.
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