"Выглядело, будто передаю невесту". Срна - о представлении Мудрика на Стэмфорд Бридж

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о первом появлении Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока лондонского "Челси".

"Выглядело так, будто передаю невесту жениху. Нет, Миша там был один. Я видел, что он переживал. Он очень скромный и хороший парень.

Я сказал: "Миша, я с тобой выйду первые два-три шага". Потом я вышел и думаю: "Это момент Мудрика, на который он заслужил".

Он жил с этим, спал с этим. Потом отошел в сторону, потому что я там ни при чем. Миша - это звезда, которую болельщики "Челси" встретили очень тепло, очень красиво", – сказал Срна в интервью YouTube-каналу "Київський торт".