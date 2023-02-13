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"Выглядело, будто передаю невесту". Срна - о представлении Мудрика на Стэмфорд Бридж

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Украинца тепло встретили в Лондоне

"Выглядело, будто передаю невесту". Срна - о представлении Мудрика на Стэмфорд Бридж

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о первом появлении Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока лондонского "Челси".

"Выглядело так, будто передаю невесту жениху. Нет, Миша там был один. Я видел, что он переживал. Он очень скромный и хороший парень.

Я сказал: "Миша, я с тобой выйду первые два-три шага". Потом я вышел и думаю: "Это момент Мудрика, на который он заслужил".

Он жил с этим, спал с этим. Потом отошел в сторону, потому что я там ни при чем. Миша - это звезда, которую болельщики "Челси" встретили очень тепло, очень красиво", – сказал Срна в интервью YouTube-каналу "Київський торт".

К слову, Михаил Мудрик уже принял участие в трех матчах лондонского клуба, но пока не сумел отметиться результативными действиями.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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