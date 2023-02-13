Зинченко и Шевченко помогают организовать благотворительный матч между Арсеналом и Челси в поддержку Украины

Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко является участником благотворительного фонда Футбол за Украину и помогает в организации благотворительного матча Арсенала против Челси, сообщает Metro UK со ссылкой на The Athletic.

Сейчас о проведении такого матча активно идут переговоры. Андрей Шевченко также активно продвигает идею проведения этого матча.

Встреча может состояться в июне. Ожидается, что в матче также могут сыграть бывшие звезды обеих команд.

Все средства, собранные во время акции будут направлены в Украину на разные цели, начиная от обеспечения людей продуктами первой необходимости и заканчивая восстановлением объектов, которые были разрушены во время войны.