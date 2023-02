Миколенко выйдет в старте Эвертона на мерсисайдское дерби

Сегодня, 13 февраля, состоится поединок 23-го тура АПЛ, ливерпульское дерби, в котором на "Энфилде" сыграют "Ливерпуль" и " Эвертон ".

В составе Эвертона в стартовом составе выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Ну и отметим, что Миколенко провел за "ирисок" в этом сезоне 22 матча, результативными действиями не отмечался.

???? #LIVEVE TEAM NEWS ???? Our line-up to face Everton tonight:

TONIGHT'S TOFFEES! ????????



???? One change from the Arsenal win, as Simms replaces Calvert-Lewin up top#LIVEVE pic.twitter.com/aLSSARJlFX