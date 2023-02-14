Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем

В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялась мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" на своем поле принимал "Эвертон". Сильнее оказались красные - 2:0.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. За это время он сделал 4 перехвата, 4 выноса мяча, 3 отбора и выиграл 3 из 10 единоборств. Также украинец 4 раза сфолил и допустил 11 потерь.

Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.6 балла - это средний показатель в команде. От WhoScored Виталий получил 6.7 оценку.