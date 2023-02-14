  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
В тренде

Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем

Наши за границей
(1 голосов)

Далеко не худший

Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялась мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" на своем поле принимал "Эвертон". Сильнее оказались красные - 2:0.

Читайте такжеАПЛ. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Красота контратак

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. За это время он сделал 4 перехвата, 4 выноса мяча, 3 отбора и выиграл 3 из 10 единоборств. Также украинец 4 раза сфолил и допустил 11 потерь.

Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.6 балла - это средний показатель в команде. От WhoScored Виталий получил 6.7 оценку.

Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем - изображение 1Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана
yellow-arrow
Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань
yellow-arrow
Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
genpet (Николаев)
14.02.2023 в 09:50
Яка може бути оцінка, якщо команда продула 0-2 ?
Ответить
0
0
nadobi (Полтава)
14.02.2023 в 09:37
Если вспомнить, что он защитник, то 3 выиграных единоборств из 10 плюс 11 потерь - это садись, два!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.02.2023 в 09:18
Миколенко же вроде вратарем был.. или нападающим. Не помню точно. Зачем его защитником ставить? Не пойму
Ответить
0
0
nadobi (Полтава)
14.02.2023 в 09:42
Да хоккеист он или фигурист, сам точно не помню
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
14.02.2023 в 08:55
Я, звичайно, вболіваю за Віталія, але вважаю, що він в цій грі був одним з найгірших. Та й оцінки решти гравців на різних порталах відрізняються, що свідчить про те, що не все так однозначно. В любому випадку, видно його прогрес в порівнянні з грою в Динамо.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде