Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
Далеко не худший
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялась мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" на своем поле принимал "Эвертон". Сильнее оказались красные - 2:0.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. За это время он сделал 4 перехвата, 4 выноса мяча, 3 отбора и выиграл 3 из 10 единоборств. Также украинец 4 раза сфолил и допустил 11 потерь.
Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.6 балла - это средний показатель в команде. От WhoScored Виталий получил 6.7 оценку.
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