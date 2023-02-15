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"Зинченко был важной фигурой в Ман Сити". Гвардиола рассказал о периоде работы с украинцем

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Хосеп вспомнил о совместной работе с украинским футболистом

"Зинченко был важной фигурой в Ман Сити". Гвардиола рассказал о периоде работы с украинцем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хосеп Гвардиола накануне матча "Манчестер Сити" – "Арсенал" в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ рассказал о бывшем игроке "горожан" Александре Зинченко, который сейчас защищает цвета "канониров".

"Здесь все его любят, он был важной фигурой в нашем клубе. Что мне понравилось в Александре, так это то, что в первые годы мы хотели передвинуть его, потому что думали, что он не будет много играть. Но он сказал: "Нет, я буду бороться за свою позицию". Я сказал: "Алекс, это сложно. У меня много игроков на твоей позиции под номером 10", но он сказал: "Нет, я буду играть здесь".

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Он тренировался действительно хорошо, у него никогда не было плохого выражения лица, всегда хорошее поведение. И обычно, когда ты не играешь, иногда говорят, что я не хочу этого делать, но он был полной противоположностью: проводил дополнительное время в тренажерном зале, работая.

И за обстоятельства с большим количеством травм, и за то, как мы хотели видеть его на позиции крайнего защитника. Он воспользовался возможностью так, как будто это был его последний шанс в жизни. Это означает, что он хороший игрок и обладает хорошим мышлением.

Затем то, что произошло с "Арсеналом": Микель Артета знает его очень хорошо, потому что они работали вместе, и он верил в это, пытался сделать наш процесс развития лучше. Я рад за него. Все идет хорошо", – сказал Гвардиола.

Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" пройдет сегодня, 15 февраля. Начало - в 21:30.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
mancity.com

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