"Зинченко был важной фигурой в Ман Сити". Гвардиола рассказал о периоде работы с украинцем
Хосеп вспомнил о совместной работе с украинским футболистом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола накануне матча "Манчестер Сити" – "Арсенал" в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ рассказал о бывшем игроке "горожан" Александре Зинченко, который сейчас защищает цвета "канониров".
"Здесь все его любят, он был важной фигурой в нашем клубе. Что мне понравилось в Александре, так это то, что в первые годы мы хотели передвинуть его, потому что думали, что он не будет много играть. Но он сказал: "Нет, я буду бороться за свою позицию". Я сказал: "Алекс, это сложно. У меня много игроков на твоей позиции под номером 10", но он сказал: "Нет, я буду играть здесь".
Он тренировался действительно хорошо, у него никогда не было плохого выражения лица, всегда хорошее поведение. И обычно, когда ты не играешь, иногда говорят, что я не хочу этого делать, но он был полной противоположностью: проводил дополнительное время в тренажерном зале, работая.
И за обстоятельства с большим количеством травм, и за то, как мы хотели видеть его на позиции крайнего защитника. Он воспользовался возможностью так, как будто это был его последний шанс в жизни. Это означает, что он хороший игрок и обладает хорошим мышлением.
Затем то, что произошло с "Арсеналом": Микель Артета знает его очень хорошо, потому что они работали вместе, и он верил в это, пытался сделать наш процесс развития лучше. Я рад за него. Все идет хорошо", – сказал Гвардиола.
Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" пройдет сегодня, 15 февраля. Начало - в 21:30.
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