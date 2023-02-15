Ярмоленко отказался от переезда в Турцию - он хочет вернуться в Динамо

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко мог оказаться в Турции.

По информации ТаТоТаке, капитан сборной Украины получил предложение по трансферу от от одного из клубов турецкой Суперлиги. Речь идет о команде из зоны еврокубков. Впрочем, как сообщает источник, Андрей не стал рассматривать его всерьез, несмотря на то, что финансовые условия потенциального соглашения не уступали его контракту в ОАЭ.

Также отмечается, что 33-летний Ярмоленко действительно настроен на возвращение в "Динамо". Киевский клуб якобы ведет переговоры с "Аль-Айном", чтобы это произошло как можно быстрее.

В текущем сезоне украинский вингер провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 5 результативных передач.