Зинченко помог нескольким беженцам из Украины попасть в академию Ман Сити
Достойный поступок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр отметился хорошим поступком. Как сообщает The Athletic, он помог украинским беженцам попасть в академию своего бывшего клуба "Манчестер Сити".
Британское издание отмечает, что кто-то был детьми друзей Зинченко, а некоторые написали ему сообщение с просьбой о помощи. Всего Александр оказал помощь шестерым беженцам. Фамилии юных футболистов не раскрываются.
Напомним, в апреле прошлого года благодаря содействию Зинченко Андрей Кравчук тренировался на базе "Манчестер Сити" с командой U-23. Летом Андрей вернулся в Украину, подписав контракт с полтавской "Ворсклой".
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