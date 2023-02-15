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Зинченко помог нескольким беженцам из Украины попасть в академию Ман Сити

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Достойный поступок

Зинченко помог нескольким беженцам из Украины попасть в академию Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр отметился хорошим поступком. Как сообщает The Athletic, он помог украинским беженцам попасть в академию своего бывшего клуба "Манчестер Сити".

Британское издание отмечает, что кто-то был детьми друзей Зинченко, а некоторые написали ему сообщение с просьбой о помощи. Всего Александр оказал помощь шестерым беженцам. Фамилии юных футболистов не раскрываются.

Напомним, в апреле прошлого года благодаря содействию Зинченко Андрей Кравчук тренировался на базе "Манчестер Сити" с командой U-23. Летом Андрей вернулся в Украину, подписав контракт с полтавской "Ворсклой".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
The Athletic

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