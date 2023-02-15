16-летний украинец Лехив стал игроком академии римского Лацио

16-летний украинский полузащитник Максим Лехив стал игроком академии римского " Лацио ".

Парень ранее занимался в академии ФК "Львов", однако в феврале прошлого года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с родными был вынужден выехать за границу.

Семья остановилась в Италии, а через некоторое время парень прошел отбор и попал в академию римского клуба.