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16-летний украинец Лехив стал игроком академии римского Лацио

Наши за границей
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(1 голосов)

Парень - воспитанник академии Львова

16-летний украинец Лехив стал игроком академии римского Лацио

фото из соцсетей

Новина українською

16-летний украинский полузащитник Максим Лехив стал игроком академии римского "Лацио".

Парень ранее занимался в академии ФК "Львов", однако в феврале прошлого года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с родными был вынужден выехать за границу.

Семья остановилась в Италии, а через некоторое время парень прошел отбор и попал в академию римского клуба.

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В статье: ФК Львов Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
15.02.2023 в 19:57
"у лютому минулого року після початку повномасштабного вторгнення в Україну разом з рідними був змушений виїхати за кордон" Тримайся, хлопче! P.S. А Львів ми обов'язково звільнимо!
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