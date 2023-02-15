16-летний украинец Лехив стал игроком академии римского Лацио
Парень - воспитанник академии Львова
фото из соцсетей
16-летний украинский полузащитник Максим Лехив стал игроком академии римского "
Парень ранее занимался в академии ФК "Львов", однако в феврале прошлого года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с родными был вынужден выехать за границу.
Семья остановилась в Италии, а через некоторое время парень прошел отбор и попал в академию римского клуба.
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Очманілий Заєць (Odessa)
15.02.2023 в 19:57
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