Артем Беседин выйдет в стартовом составе Омонии на кубковый матч против АПОЭЛа
Дебютный выход с первых минут
Фото: omonoiafc.com.cy
Кипрская "Омония" объявила состав на матч четвертьфинала Кубка Кипра против АПОЭЛа. В стартовой одиннадцатке нашлось место для украинского нападающего, новичка команды Артема Беседина.
Это его первое появление в основном составе "Омонии" после перехода из "Динамо". Ранее Беседин выходил на замену.
???? Our starting 1️⃣1️⃣ for today's game! ⚪ pic.twitter.com/95teJeQLDy— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) February 15, 2023
Отметим, что другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус остался в запасе на матч с АПОЭЛом.
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