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Артем Беседин выйдет в стартовом составе Омонии на кубковый матч против АПОЭЛа

Наши за границей
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Дебютный выход с первых минут

Артем Беседин выйдет в стартовом составе Омонии на кубковый матч против АПОЭЛа

Фото: omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
Новина українською

Кипрская "Омония" объявила состав на матч четвертьфинала Кубка Кипра против АПОЭЛа. В стартовой одиннадцатке нашлось место для украинского нападающего, новичка команды Артема Беседина.

Это его первое появление в основном составе "Омонии" после перехода из "Динамо". Ранее Беседин выходил на замену.

Отметим, что другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус остался в запасе на матч с АПОЭЛом.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин
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