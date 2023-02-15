Артем Беседин выйдет в стартовом составе Омонии на кубковый матч против АПОЭЛа

Кипрская "Омония" объявила состав на матч четвертьфинала Кубка Кипра против АПОЭЛа. В стартовой одиннадцатке нашлось место для украинского нападающего, новичка команды Артема Беседина.

Это его первое появление в основном составе "Омонии" после перехода из "Динамо". Ранее Беседин выходил на замену.

???? Our starting 1️⃣1️⃣ for today's game! ⚪ pic.twitter.com/95teJeQLDy — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) February 15, 2023

Отметим, что другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус остался в запасе на матч с АПОЭЛом.