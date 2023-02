Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 15 февраля, в АПЛ состоится один из важнейших матчей всего чемпионата.

В перенесенном матче 12-го тура встрется два лидера чемпионата – "Арсенал" примет "Манчестер Сити".

В стартовом составе "канониров" выйдет украинец Александр Зинченко.

Напомним, что поединок начнется в 21:30, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Ну и отметим, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Tomiyasu at the back

???? Xhaka in midfield

???? Saka on the wing



⚡️ Ready for a BIG night in N5! pic.twitter.com/xRDFfH8AKv