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Шацких: У Пахтакора, у меня лично, единая позиция относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости

Наши за границей
(1 голосов)

Пахтакор выступает на стороне Украины

Шацких: У Пахтакора, у меня лично, единая позиция относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости

instagram.com/max_shatskykh16

Новина українською

Главный тренер ташкентского "Пахтакора" Максим Шацких после победы в спарринге над киевским "Динамо" (1:0) рассказал о позиции узбекского клуба относительно российской агрессии в Украине.

— Была информация что "Пахтакор" отказался играть на этом сборе с российскими командами. Это действительно так?

— Конечно! Это даже не обсуждается! Мы изначально так и планировали наш сбор — ни играть с российскими командами, ни жить вместе. Руководство нашего клуба прекрасно знает и полностью разделяет, поддерживает позицию и мою лично, и всего тренерского штаба относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости.

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В статье: Максим Шацких Пахтакор (Ташкент)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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