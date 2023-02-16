Шацких: У Пахтакора, у меня лично, единая позиция относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости

Главный тренер ташкентского "Пахтакора" Максим Шацких после победы в спарринге над киевским "Динамо" (1:0) рассказал о позиции узбекского клуба относительно российской агрессии в Украине.

— Была информация что "Пахтакор" отказался играть на этом сборе с российскими командами. Это действительно так?

— Конечно! Это даже не обсуждается! Мы изначально так и планировали наш сбор — ни играть с российскими командами, ни жить вместе. Руководство нашего клуба прекрасно знает и полностью разделяет, поддерживает позицию и мою лично, и всего тренерского штаба относительно этой войны против Украины, этой абсолютной гадости.