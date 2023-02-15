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Первый поединок за синих в Лиге чемпионов. Мудрик выйдет в старте на матч против Боруссии Д

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец продолжает отвоевывать место в составе

Первый поединок за синих в Лиге чемпионов. Мудрик выйдет в старте на матч против Боруссии Д

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, лондонский "Челси" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

В стартовом составе лондонцев выйдет украинец Михаил Мудрик.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Ну и отметим, что Мудрик сыграл за "Челси", куда перешол зимой, 3 матча, результативными действиями пока не отмечался.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
15.02.2023 в 21:29
ОУ!Кукурельо відпочиває! Добре! Наука буде
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Ramses_ua (Запоріжжя)
15.02.2023 в 21:11
О, подивимось як зіграє без волохатого
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