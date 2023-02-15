Первый поединок за синих в Лиге чемпионов. Мудрик выйдет в старте на матч против Боруссии Д
Украинец продолжает отвоевывать место в составе
twitter.com/ChelseaFC
Сегодня, 15 февраля, лондонский "Челси" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".
В стартовом составе лондонцев выйдет украинец Михаил Мудрик.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Мудрик сыграл за "Челси", куда перешол зимой, 3 матча, результативными действиями пока не отмечался.
Chelsea tonight. ????@ParimatchGlobal | #UCL pic.twitter.com/B2QRy8Yr3t— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2023
⚠️ Diese Elf geht von Beginn an ins Achtelfinal-Hinspiel! #BVBCHE #UCL pic.twitter.com/avffWWmKyq— Borussia Dortmund (@BVB) February 15, 2023
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
15.02.2023 в 21:29
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Ramses_ua (Запоріжжя)
15.02.2023 в 21:11
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