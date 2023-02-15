Первый поединок за синих в Лиге чемпионов. Мудрик выйдет в старте на матч против Боруссии Д

Сегодня, 15 февраля, лондонский "Челси" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

В стартовом составе лондонцев выйдет украинец Михаил Мудрик.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Ну и отметим, что Мудрик сыграл за "Челси", куда перешол зимой, 3 матча, результативными действиями пока не отмечался.