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Омония проиграла АПОЭЛу. Беседин отыграл целый матч

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Роман Безус вышел на замену в конце игрового времени

Омония проиграла АПОЭЛу. Беседин отыграл целый матч

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Кубка Кипра состоялся первый матч между "Омонией" и АПОЭЛом. Успех в итоге праздновал АПОЭЛ – 2:1.

Примечательно, что за "Омонию" весь матч отыграл украинский нападающий Артем Беседин. Он впервые после перехода из киевского "Динамо" вышел в основе своей новой команды.

Другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус вышел на замену на 88-й минуте.

Ответный матч состоится 1-го марта.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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