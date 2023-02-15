Омония проиграла АПОЭЛу. Беседин отыграл целый матч
Роман Безус вышел на замену в конце игрового времени
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
В четвертьфинале Кубка Кипра состоялся первый матч между "Омонией" и АПОЭЛом. Успех в итоге праздновал АПОЭЛ – 2:1.
Примечательно, что за "Омонию" весь матч отыграл украинский нападающий Артем Беседин. Он впервые после перехода из киевского "Динамо" вышел в основе своей новой команды.
Другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус вышел на замену на 88-й минуте.
Ответный матч состоится 1-го марта.
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