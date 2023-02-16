Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала с Манчестер Сити

В среду, 15 февраля, "Арсенал" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Англии. Горожане обыграли хозяев со счетом 3:1.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore традиционно оценили участников поединка.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле все 90 минут встречи и за свое выступление получил среднюю оценку - 6.2 и 6.6 соответственно. Зинченко сделал два отбора, 86 касаний мяча, отдал 48 точную передачу из 60 (80%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент и выполнил 1 удачную обводку из 2.

Среди партнеров по команде высшую оценку получили только Мартинели, Жоржиньо, Джака и Сака.

Отметим, что "Манчестер Сити" выбрался на 1-е место в турнирной таблице АПЛ, опередив "Арсенал" по дополнительным показателям. При этом лондонская команда имеет один матч в запасе.