Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д

В среду, 15 февраля, лондонский "Челси" встречался с дортмундской "Боруссией" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась минимальной победой немецкого клуба - 1:0.

Вингер лондонцев Михаил Мудрик появился в стартовом составе команды и провел на поле 71 минуту. За это время украинец сделал 36 касаний мяча, отдал 10 точных передач, в том числе 2 ключевые, провел 2 успешные обводки из 4, заработал 2 фола, а также по разу перехватил и отобрал мяч.

За свою игру Мудрик получил оценку 6.5 и 6.6 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это худший показатель среди полевых игроков. Наименьший балл получил только голкипер Кепа - 6.1 и 6.3.