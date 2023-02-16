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Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д

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(1 голосов)

Команда украинца минимально уступила

Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 15 февраля, лондонский "Челси" встречался с дортмундской "Боруссией" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась минимальной победой немецкого клуба - 1:0.

Вингер лондонцев Михаил Мудрик появился в стартовом составе команды и провел на поле 71 минуту. За это время украинец сделал 36 касаний мяча, отдал 10 точных передач, в том числе 2 ключевые, провел 2 успешные обводки из 4, заработал 2 фола, а также по разу перехватил и отобрал мяч.

За свою игру Мудрик получил оценку 6.5 и 6.6 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это худший показатель среди полевых игроков. Наименьший балл получил только голкипер Кепа - 6.1 и 6.3.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
16.02.2023 в 09:25
А що тут дивного?, я диву даюся, ну вдалося втюрити дурням з Челсі, яким бабки нікуди дівати за 100 млн гравця, який і 20 млн не коштує і всі чекають , що він буде грати як 100 млн гравець. Думаю, скоро Челсі не буде знати як сплавити Мудрика в першу лігу або в інший чемпіонат.
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