СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе

Стала известна зарплата украинского полузащитника Руслана Малиновского в "Марселе". Как сообщает издание StatsOMP, хавбек получает во Франции 150 тысяч евро в месяц без вычета налогов и дополнительных бонусов (в год - 1,8 млн евро).

По информации другого ресурса Salary Sport, хавбек сборной Украины зарабатывает около 1,1 миллиона евро в год.

Отметим, что зарплата Малиновского одна из самых маленьких среди всех футболистов "Марселя". Ниже только у шести игроков провансальцев. Больше всех в клубе получают Эрик Байи (416 тыс. евро/месяц), Маттео Гендузи (400 тыс. евро/месяц.) и Аззедин Унаи (346 тыс. евро/месяц).

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" в начале января 2023 года. Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами.