Мудрик: Я здесь, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином
Воин может проигрывать битвы, но в конце побеждает
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "
"Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.
Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает", – написал Мудрик в своем Инстаграме.
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Источник:Instagram
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2023 в 20:38
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