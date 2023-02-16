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Мудрик: Я здесь, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином

Наши за границей
(1 голосов)

Воин может проигрывать битвы, но в конце побеждает

Мудрик: Я здесь, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик после поражения лондонцев от дортмундской "Боруссии" в ЛЧ (0:1) опубликовал в своих соцсетях мотивационную речь.

"Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.

Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает", – написал Мудрик в своем Инстаграме.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2023 в 20:38
На полі "напиши"... Істаграмний воїн
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