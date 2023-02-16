Цыганков: Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране
"Мы обязаны это делать"
Фото: gironafc.cat
Украинский хавбек "
"Разница в Украине между жизнью до войны и во время войны — очень большая. Сейчас там нет прежней жизни, у людей нет воды, света….
Весь мир знает, что в Украине идет война. Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране. Он должен говорить миру о том, что происходит. Мы обязаны это делать", - рассказал Цыганков.
Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года. В Ла Лиге украинец провел две встречи, результативными действиями не отличался.
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