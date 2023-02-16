Цыганков: Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране

Украинский хавбек " Жироны " Виктор Цыганков высказался о войне с Россией - призвал публичных людей к активной работе.

"Разница в Украине между жизнью до войны и во время войны — очень большая. Сейчас там нет прежней жизни, у людей нет воды, света….

Весь мир знает, что в Украине идет война. Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране. Он должен говорить миру о том, что происходит. Мы обязаны это делать", - рассказал Цыганков.