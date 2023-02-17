Хватило минуты пребывания на поле. Коноплянка отличился ассистом за Краковию в матче чемпионата Польши
Напомнил о себе на фоне слухов о возвращении в сборную Украины
Фото: dynamo.kiev.ua
В рамках 21-го тура чемпионата Польши "Краковия" на своем поле принимает "Сталь Мелец". По состоянию на 65-ю минуту – счет 1:1.
В ходе замены на второй тайм в "Краковии" вышел украинский легионер Евгений Коноплянка. Примечательно, что уже спустя минуту своего пребывания на поле он отличился голевой передачей: на 47-й минуте Коноплянка из глубины поля вырезал передачу на дальнюю штангу на Какабадзе, который и забил гол.
Это второй ассист Коноплянки в этом сезоне. Также в его активе три гола. Отметим, что в последнее время появились слухи о вызове Евгения на ближайший сбор сборной Украины.
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