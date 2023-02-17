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Дебют в основном составе. Виктор Цыганков выйдет с первых минут матча Жироны против Альмерии

Наши за границей
(2 голосов)

Раньше появлялся только на смену

Дебют в основном составе. Виктор Цыганков выйдет с первых минут матча Жироны против Альмерии

Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимает "Альмерию". Каталонцы уже объявили стартовый состав – в нем нашлось место для украинского вингера Виктора Цыганкова.

Это дебютный выход в основе "Жироны" после переезда украинца из киевского "Динамо".

Ранее Виктор Цыганков выходил только на замену.

Матч "Жирона" – "Альмерия" начнется в 22:00.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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