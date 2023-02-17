Дебют в основном составе. Виктор Цыганков выйдет с первых минут матча Жироны против Альмерии

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимает "Альмерию". Каталонцы уже объявили стартовый состав – в нем нашлось место для украинского вингера Виктора Цыганкова.

Это дебютный выход в основе "Жироны" после переезда украинца из киевского "Динамо".

Ранее Виктор Цыганков выходил только на замену.

Матч "Жирона" – "Альмерия" начнется в 22:00.