Дебют в основном составе. Виктор Цыганков выйдет с первых минут матча Жироны против Альмерии
Раньше появлялся только на смену
Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий
В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимает "Альмерию". Каталонцы уже объявили стартовый состав – в нем нашлось место для украинского вингера Виктора Цыганкова.
Это дебютный выход в основе "Жироны" после переезда украинца из киевского "Динамо".
ONZE!! ????⚪️#GironaAlmería #GironaFC pic.twitter.com/quGh7ZnXHB— Girona FC (@GironaFC) February 17, 2023
Ранее Виктор Цыганков выходил только на замену.
Матч "Жирона" – "Альмерия" начнется в 22:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины
- Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности
- Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
- Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн