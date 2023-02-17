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Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону

Наши за границей
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(1 голосов)

Первый пошел

Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков забил свой первый гол за испанскую команду.

Виктор вышел в стартовом составе на матч 22-го тура Ла Лиги против Алмерии и забил на 35-й минуте - после подачи с фланга и поперечной скидки украинец занес мяч в ворота.

Ну а еще через 10 минут Ціганков отдал и свой первій ассист, сделав єто очень красиво.

Напомним, что это первые голевые действия Цыганкова в 3-х матчах за Жирону.

Ну и отметим что по итогам первого тайма Жирона громит Алмению со счетом 4:0.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
17.02.2023 в 22:58
Ну вот, узнаю брата Витю. Молодца! Рыжий в команде это на пруху.
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