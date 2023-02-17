Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону
Первый пошел
Фото: gironafc.cat
Украинский вингер
Виктор вышел в стартовом составе на матч 22-го тура Ла Лиги против Алмерии и забил на 35-й минуте - после подачи с фланга и поперечной скидки украинец занес мяч в ворота.
Ну а еще через 10 минут Ціганков отдал и свой первій ассист, сделав єто очень красиво.
Напомним, что это первые голевые действия Цыганкова в 3-х матчах за Жирону.
Ну и отметим что по итогам первого тайма Жирона громит Алмению со счетом 4:0.
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
17.02.2023 в 22:58
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