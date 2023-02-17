Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков забил свой первый гол за испанскую команду.

Виктор вышел в стартовом составе на матч 22-го тура Ла Лиги против Алмерии и забил на 35-й минуте - после подачи с фланга и поперечной скидки украинец занес мяч в ворота.

Ну а еще через 10 минут Ціганков отдал и свой первій ассист, сделав єто очень красиво.

Напомним, что это первые голевые действия Цыганкова в 3-х матчах за Жирону.

Ну и отметим что по итогам первого тайма Жирона громит Алмению со счетом 4:0.