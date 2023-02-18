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Тренер Жироны: Это еще далеко не самая лучшая версия Цыганкова

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(1 голосов)

Украинец еще будет набирать обороты

Тренер Жироны: Это еще далеко не самая лучшая версия Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал игру Виктора Цыганкова в матче против "Альмерии", в которой украинец отметился двумя результативными действиями:

“Цыганков – это нечто другое. Нам повезло, что он с нами в команде.

Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – дифференцированные игроки.

Но это еще далеко не самая лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями”, - сказал Мичел.

Отметим, что для Цыганкова поединок против “Альмерии” стал третьим в Испании в целом, однако первым в старте. Украинец провел на поле 64 минуты и получил высокую оценку на статистических порталах.

Благодаря этой победе "Жирона" закрепилась на 11-м месте с трехочковым отрывом от 12-й "Севильи". Следующий матч каталонцы проведут в воскресенье 26 февраля против "Атлетика" Бильбао в гостях.

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона Альмерия
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.02.2023 в 11:41
У Циганкова велике майбутнє, потрібно лише скористатися своїм шансом. А хлопець він розумний, тому, сподіваюсь, він свій шанс не змарнує. Важливо довго не засиджуватись у Жироні, зацікавити своєю грою топ-команди Європи і підняти свій статус до лідера у такій команді. На все про все у нього не так і багато часу, йому 25 років, початок розквіту футбольної зрілості, що триває 5-7 років. Тому зволікати вже нема часу, треба йти через терени до зірки.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 11:28
Циган у відносно посередній команді по іспанським міркам заграє, можливо і лідером буде. Якщо реально дивитися - Жирона приблизно рівня Динамо, можливо вище навіть. Тому для нього умови, в принципі, ідеальні. Ще вивчить мову та адаптується - і буде на видноті. А там можливо хтось і зверне увагу з великих клубів. Успіхів йому!
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Барселиниуc (землянин)
18.02.2023 в 10:05
Да нет, это уже близкая версия Цыганкова. Не лучшая, но близкая к лучшей. Он ещё чуть добавит, а дальше всё, шлагбаум, добротный такой еврейский шлагбаум. Но и этой версии будет достаточно, шоб Жирона не вылетела в Сегунду, назло тупорылому жаже.
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NoSoyEspanol (Alicante)
18.02.2023 в 11:00
Хрюкалінус, аналітика - це нє твоє. Краще хрюкай, як завжди, який крутий Мессі, і що Реал все купив… бо щось логічне в тебе виходить так само, як у русні пояснювати для чого вони воюють )
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