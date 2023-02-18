Тренер Жироны: Это еще далеко не самая лучшая версия Цыганкова

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал игру Виктора Цыганкова в матче против "Альмерии", в которой украинец отметился двумя результативными действиями:

“Цыганков – это нечто другое. Нам повезло, что он с нами в команде. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – дифференцированные игроки. Но это еще далеко не самая лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями”, - сказал Мичел.

Отметим, что для Цыганкова поединок против “Альмерии” стал третьим в Испании в целом, однако первым в старте. Украинец провел на поле 64 минуты и получил высокую оценку на статистических порталах.

Благодаря этой победе "Жирона" закрепилась на 11-м месте с трехочковым отрывом от 12-й "Севильи". Следующий матч каталонцы проведут в воскресенье 26 февраля против "Атлетика" Бильбао в гостях.