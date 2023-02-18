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Зинченко выйдет в старте на матч АПЛ против Астон Виллы

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"Канониры" попытаются вернуться на первое место

Зинченко выйдет в старте на матч АПЛ против Астон Виллы

фото - Getty Images

Новина українською

В рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги "Астон Вилла" встретится с "Арсеналом". В стартовом составе "канониров" на левом фланге обороны выйдет украинский футболист Александр Зинченко.

Для него это будет восьмое появление с первых минут в матчах АПЛ. В общей сложности в этом сезоне Зинченко провел 15 матчей в чемпионате Англии.

Перед этим поединком "Астон Вилла" идет на 11-м месте в турнирной таблице первенства, а "Арсенал" занимает вторую позицию. Лондонцы могут вырваться в лидеры, если наберут хотя бы одно очко. Однако “Манчестер Сити” начнет свою игру сегодня в 17:00.

Текстовую трансляцию матча между "львами" и "канонирами" проведет UA-Футбол. Матч стартует в 14.30.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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