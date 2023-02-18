Зинченко забил дебютный гол за Арсенал ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко отметился дебютным голом в составе "канониров". Левый защитник сравнял счет в матче 24-го тура АПЛ против "Астон Виллы".

Лондонцы разыграли угловой, после чего Эдегор скатил под удар украинцу – тот из-за пределов штрафного ударом в одно касание попал точно в правый угол.

Это второе результативное действие Александра за "Арсенал", однако первый забитый гол. В первом туре этого чемпионата украинец записал в свой актив ассист. Матч против "Астон Виллы" стал для Зинченко 20-м в футболке "канониров".

Также отметим, что для Зинченко этот гол стал первым в АПЛ. В общей сложности на его счету уже 92 поединка в английском чемпионате.