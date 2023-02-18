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Зинченко получил одну из лучших оценок в матче против Астон Виллы

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Александр забил свой дебютный гол

Зинченко получил одну из лучших оценок в матче против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сегодняшнем матче 24-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде вырвал победу (4:2) над "Астон Виллой". Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе "канониров" в АПЛ.

В результате Зинченко получил за матч отметку 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча высшие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).

Напомним, лондонцы разыграли угловой, после чего Эдегор покатил под удар украинцу, и тот из-за пределов штрафного ударом в одно касание попал точно в правый угол.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Арсенал Александр Зинченко
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