Зинченко понадобилось 92 матча, чтобы забить первый гол в АПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях обыграл "Астон Виллу". Подопечные Микеля Артеты победили со счетом 4:2.

Второй гол "канониров" в этом поединке записал на свой счет Александр Зинченко - украинец на 61-й минуте встречи из-за пределов штрафного ударом попал в правый угол ворот гостей.

Этот забитый мяч стал для 26-летнего защитника первым в рамках АПЛ. Для этого Александру понадобилось повести 92 поединка в рамках английского первенства. Чтобы нанести результативный выстрел по воротам команд АПЛ Зинченко перед этим нанес 74 удара.

Также украинец стал 13-м автором гола "красных" в этом сезоне чемпионата Англии. Это рекорд среди команд АПЛ.