Зинченко понадобилось 92 матча, чтобы забить первый гол в АПЛ
И нанести 74 удара
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Второй гол "канониров" в этом поединке записал на свой счет Александр Зинченко - украинец на 61-й минуте встречи из-за пределов штрафного ударом попал в правый угол ворот гостей.
Этот
Также украинец стал 13-м автором гола "красных" в этом сезоне чемпионата Англии. Это рекорд среди команд АПЛ.
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