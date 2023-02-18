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Зинченко понадобилось 92 матча, чтобы забить первый гол в АПЛ

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И нанести 74 удара

Зинченко понадобилось 92 матча, чтобы забить первый гол в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях обыграл "Астон Виллу". Подопечные Микеля Артеты победили со счетом 4:2.

Второй гол "канониров" в этом поединке записал на свой счет Александр Зинченко - украинец на 61-й минуте встречи из-за пределов штрафного ударом попал в правый угол ворот гостей.

Этот забитый мяч стал для 26-летнего защитника первым в рамках АПЛ. Для этого Александру понадобилось повести 92 поединка в рамках английского первенства. Чтобы нанести результативный выстрел по воротам команд АПЛ Зинченко перед этим нанес 74 удара.

Также украинец стал 13-м автором гола "красных" в этом сезоне чемпионата Англии. Это рекорд среди команд АПЛ.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Opta

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