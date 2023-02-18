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Зинченко: Эта команда способна добиваться любых результатов

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"Арсенал" совершил невероятный камбек

Зинченко: Эта команда способна добиваться любых результатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу 4:2 в матче против "Астон Виллы". Напомним, лондонская команда забила два гола в компенсированное время, а украинец забил свой дебютный гол.

"После такого матча я хотел бы сказать две вещи. Во-первых, мы извлекли невероятный урок, что нужно не сдаваться и верить до конца. Во-вторых, эта команда способна достигать любых результатов. Если и дальше так будем бороться. Наша реакция во втором тайме все это показало. Счастливый забить первый гол за "Арсенал", но три очка еще важнее", - сказал Зинченко.

Таким образом, "Арсенал" прервал четырехматчевую серию без побед во всех турнирах. Команда Микеля Артеты занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на три очка.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал Александр Зинченко
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Источник:
BBC

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