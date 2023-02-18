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Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона

Наши за границей
(2 голосов)

Михаил появился на поле вместо Мадуэке

Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену на 64-й минуте матча 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Украинец заменил своего партнера по команде Нони Мадуэке, начавшего игру в стартовом составе. На тот момент его команда уступала со счетом 1:0.

Это четвертое появление Михаила Мудрика в матчах АПЛ в составе "Челси". Ранее украинец не отличался результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон" Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.02.2023 в 19:23
Я розумію що треба адаптація,але коли ти пас віддати не можеш це вже щось інше!!
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 19:12
Як там зірка прем'єр ліги за 100 млн. зіграла??
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0
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shat (киев)
18.02.2023 в 19:06
Мудрик убогий до горя ,
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0
0

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