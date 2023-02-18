Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену на 64-й минуте матча 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Украинец заменил своего партнера по команде Нони Мадуэке, начавшего игру в стартовом составе. На тот момент его команда уступала со счетом 1:0.

Это четвертое появление Михаила Мудрика в матчах АПЛ в составе "Челси". Ранее украинец не отличался результативными действиями.