Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона
Михаил появился на поле вместо Мадуэке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену на 64-й минуте матча 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона".
Украинец заменил своего партнера по команде Нони Мадуэке, начавшего игру в стартовом составе. На тот момент его команда уступала со счетом 1:0.
Это четвертое появление Михаила Мудрика в матчах АПЛ в составе "Челси". Ранее украинец не отличался результативными действиями.
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.02.2023 в 19:23
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 19:12
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shat (киев)
18.02.2023 в 19:06
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