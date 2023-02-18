Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored
Наравне с Маунтом
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси"
Вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке для запасных. Украинец вышел на поле на 64-й минуте встречи.
Аналитический портал WhoScored оценил игру 22-летнего игрока в 5,8 балла. На уровне с показателем Мейсона Маунта, это худшая оценка среди всех футболистов, принимавших участие в этом поединке.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- В Турции под завалами землетрясения обнаружили тело экс-нападающего Челси, Ньюкасла и Эвертона
- Зинченко забил дебютный гол за Арсенал ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:58 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.02.2023
- 10:56 Прогнозы на футбол Когда побеждать, если не сейчас? Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 18.02.2023
- 15:34 Прогнозы на футбол Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн