  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored
В тренде

Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Наравне с Маунтом

Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома минимально проиграл аутсайдеру "Саутгемптону".

Вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке для запасных. Украинец вышел на поле на 64-й минуте встречи.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 22-летнего игрока в 5,8 балла. На уровне с показателем Мейсона Маунта, это худшая оценка среди всех футболистов, принимавших участие в этом поединке.

Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Гол украинца помог Маккаби Нетанья победить в гостевом матче чемпионата Израиля
yellow-arrow
Куртуа возвращается. Лунин начнет в запасе матч чемпионата Испании против Осасуны
yellow-arrow
Максим Кучерявый дебютировал за Фалкирк в третьем по статусу дивизионе Шотландии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде