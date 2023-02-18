Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored

В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома минимально проиграл аутсайдеру "Саутгемптону".

Вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке для запасных. Украинец вышел на поле на 64-й минуте встречи.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 22-летнего игрока в 5,8 балла. На уровне с показателем Мейсона Маунта, это худшая оценка среди всех футболистов, принимавших участие в этом поединке.