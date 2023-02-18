Куртуа возвращается. Лунин начнет в запасе матч чемпионата Испании против Осасуны

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграет с "Осасуной".

Команды объявили стартовые составы на этот поединок. В частности, список игроков представил наставник "Реала" Карло Анчелотти. Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку на матч, но не попал в основной состав. Там сыграет Тибо Куртуа.

Отметим, что в последних поединках играл именно Лунин, ведь бельгиец отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

Матч "Осасуна" – "Реал" начнется в 22:00.