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Куртуа возвращается. Лунин начнет в запасе матч чемпионата Испании против Осасуны

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Куртуа возвращается. Лунин начнет в запасе матч чемпионата Испании против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграет с "Осасуной".

Команды объявили стартовые составы на этот поединок. В частности, список игроков представил наставник "Реала" Карло Анчелотти. Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку на матч, но не попал в основной состав. Там сыграет Тибо Куртуа.

Отметим, что в последних поединках играл именно Лунин, ведь бельгиец отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

Матч "Осасуна" – "Реал" начнется в 22:00.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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