Куртуа возвращается. Лунин начнет в запасе матч чемпионата Испании против Осасуны
Прогнозируемая ситуация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграет с "Осасуной".
Команды объявили стартовые составы на этот поединок. В частности, список игроков представил наставник "Реала" Карло Анчелотти. Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку на матч, но не попал в основной состав. Там сыграет Тибо Куртуа.
????✅ Our starting XI ???? @Osasuna_en! #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/Di8gKBJUs0— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 18, 2023
Отметим, что в последних поединках играл именно Лунин, ведь бельгиец отсутствовал из-за проблем со здоровьем.
Матч "Осасуна" – "Реал" начнется в 22:00.
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