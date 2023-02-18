Эдуард Соболь – в стартовом составе Страсбура на матч против Анже

В рамках 24-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Страсбур" и "Анже". Команды объявили стартовые составы на игру.

В заявке "Страсбура" нашлось место для украинского легионера Эдуарда Соболя. Он выйдет на матч с первых минут.

???? #RCSASCO | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face à l'@AngersSCO ! ⚔️



???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 18, 2023

Это уже третье появление Соболя в основном составе "Страсбура" в этом сезоне. Напомним, что зимой украинец переехал в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".