Эдуард Соболь – в стартовом составе Страсбура на матч против Анже
Программа 24-го тура чемпионата Франции
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
В рамках 24-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Страсбур" и "Анже". Команды объявили стартовые составы на игру.
В заявке "Страсбура" нашлось место для украинского легионера Эдуарда Соболя. Он выйдет на матч с первых минут.
???? #RCSASCO | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face à l'@AngersSCO ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 18, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
Это уже третье появление Соболя в основном составе "Страсбура" в этом сезоне. Напомним, что зимой украинец переехал в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".
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