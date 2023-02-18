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Эдуард Соболь – в стартовом составе Страсбура на матч против Анже

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Программа 24-го тура чемпионата Франции

Эдуард Соболь – в стартовом составе Страсбура на матч против Анже

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Страсбур" и "Анже". Команды объявили стартовые составы на игру.

В заявке "Страсбура" нашлось место для украинского легионера Эдуарда Соболя. Он выйдет на матч с первых минут.

Это уже третье появление Соболя в основном составе "Страсбура" в этом сезоне. Напомним, что зимой украинец переехал в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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