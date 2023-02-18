Возвращается после травмы. Виктор Коваленко попал в заявку Специи на матч против Ювентуса
Игра состоится в воскресенье, 19-го февраля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 19-го февраля, в рамках 23-го тура Серии А "Специя" будет принимать "Ювентус". Матч начнется в 19.00.
"Специя" объявила заявку на матч, и в ней нашлось место для Виктора Коваленко. Украинец возвращается после травмы, которую получил в конце января текущего года.
???? | CONVOCATI— Spezia Calcio (@acspezia) February 18, 2023
➡️ Sono 23 i convocati per #SpeziaJuve @Recrowdita pic.twitter.com/jerLZSKQI6
В этом сезоне Виктор Коваленко провел за "Специю" одиннадцать матчей во всех турнирах, голов не забивал.
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