Возвращается после травмы. Виктор Коваленко попал в заявку Специи на матч против Ювентуса

В воскресенье, 19-го февраля, в рамках 23-го тура Серии А "Специя" будет принимать "Ювентус". Матч начнется в 19.00.

"Специя" объявила заявку на матч, и в ней нашлось место для Виктора Коваленко. Украинец возвращается после травмы, которую получил в конце января текущего года.

В этом сезоне Виктор Коваленко провел за "Специю" одиннадцать матчей во всех турнирах, голов не забивал.