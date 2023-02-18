Соболь отличился голевой передачей в матче Страсбура против Анже

В рамках 24-го тура чемпионата Франции "Страсбур" принимает "Анже". По состоянию на середину первого тайма – счет 1:0 в пользу хозяев. Голом отличился Мамаду Диалло, а ассистировал ему украинец Эдуард Соболь.

Соболь прошел своим флангом и прострелил в штрафную, где и откликнулся партнер.

Отметим, что это первое результативное действие Эдуарда Соболя в чемпионате Франции. И это третий матч, в котором украинец вышел в стартовом составе "Страсбура". Зимой он перешел в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".

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