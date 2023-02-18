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Соболь отличился голевой передачей в матче Страсбура против Анже

Наши за границей
(1 голосов)

Первое результативное действие украинца в Лиге 1

Соболь отличился голевой передачей в матче Страсбура против Анже

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Франции "Страсбур" принимает "Анже". По состоянию на середину первого тайма – счет 1:0 в пользу хозяев. Голом отличился Мамаду Диалло, а ассистировал ему украинец Эдуард Соболь.

Соболь прошел своим флангом и прострелил в штрафную, где и откликнулся партнер.

Отметим, что это первое результативное действие Эдуарда Соболя в чемпионате Франции. И это третий матч, в котором украинец вышел в стартовом составе "Страсбура". Зимой он перешел в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".

Трансляция матча "Страсбур" - "Анже" доступна ЗДЕСЬ >>>

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Эдуард Соболь – в стартовом составе Страсбура на матч против Анже
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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 22:52
Старання та труд.. Вітання!
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