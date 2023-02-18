Классика. ВИДЕО первого результативного действия Эдуарда Соболя в Лиге 1 (ассист)
Украинец отдал голевой пас со своего левого фланга
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Страсбур" играет против "Анже". После первого тайма счет – 2:0 в пользу команды Эдуарда Соболя. Украинец, собственно, и приложился к одному взятию ворот.
Соболь ассистировал Диалло на 14-й минуте встречи.
Отметим, что это первое результативное действие Эдуарда Соболя в чемпионате Франции. И это третий матч, в котором украинец вышел в стартовом составе "Страсбура". Зимой он перешел в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".
Трансляция матча "Страсбур" - "Анже" доступна ЗДЕСЬ >>>
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 23:34
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 23:31
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