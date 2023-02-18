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Классика. ВИДЕО первого результативного действия Эдуарда Соболя в Лиге 1 (ассист)

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отдал голевой пас со своего левого фланга

Классика. ВИДЕО первого результативного действия Эдуарда Соболя в Лиге 1 (ассист)

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Страсбур" играет против "Анже". После первого тайма счет – 2:0 в пользу команды Эдуарда Соболя. Украинец, собственно, и приложился к одному взятию ворот.

Соболь ассистировал Диалло на 14-й минуте встречи.

Отметим, что это первое результативное действие Эдуарда Соболя в чемпионате Франции. И это третий матч, в котором украинец вышел в стартовом составе "Страсбура". Зимой он перешел в команду Лиги 1 из бельгийского "Брюгге".

Трансляция матча "Страсбур" - "Анже" доступна ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 23:34
І пеналь привіз...теж непогано вийшло))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2023 в 23:31
Класно вийшло!
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