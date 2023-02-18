Владислав Кочергин ассистом помог своей команде победить в чемпионате Польши

В программе 21-го тура чемпионата Польши состоялся матч между "Ракувом" и "Гурником" (Забже). Матч закончился победой текущего лидера турнирной таблицы "Ракува" со счетом 2:0.

Первый гол команда Владислава Кочергина оформила уже на 10-й минуте встречи. Отличился Гутковскис, а ассистировал ему как раз украинец Владислав Кочергин.

Отметим, что это второй ассист Кочергина в этом сезоне за "Ракув". Также в активе украинца – семь голов во всех турнирах.