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Владислав Кочергин ассистом помог своей команде победить в чемпионате Польши

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Бит был Гурник Забже

Владислав Кочергин ассистом помог своей команде победить в чемпионате Польши

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

В программе 21-го тура чемпионата Польши состоялся матч между "Ракувом" и "Гурником" (Забже). Матч закончился победой текущего лидера турнирной таблицы "Ракува" со счетом 2:0.

Первый гол команда Владислава Кочергина оформила уже на 10-й минуте встречи. Отличился Гутковскис, а ассистировал ему как раз украинец Владислав Кочергин.

Отметим, что это второй ассист Кочергина в этом сезоне за "Ракув". Также в активе украинца – семь голов во всех турнирах.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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