Зульте-Варегем Драмбаева не победил последнюю команду чемпионата. Украинец вышел на замену в конце встречи
Битва аутсайдеров в чемпионате Бельгии
Фото - Зульте-Варегем / автор невідомий
В чемпионате Бельгии в рамках 26-го тура состоялась битва аутсайдеров: "Зульте-Варегем", идущий на третьей с конца позиции, гостил у "Серена", который идет последним.
Матч закончился вничью 1:1.
За "Зульте-Варегем" сыграл украинец Александр Драмбаев. Он вышел на замену на 83-й минуте.
Это уже 21-й матч молодого защитника в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии. Также Драмбаев отыграл три матча в Кубке Бельгии.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ
- На Стэмфорд Бридж нет команды. АПЛ. Челси – Саутгемптон 0:1
- ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
- СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн