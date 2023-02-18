  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зульте-Варегем Драмбаева не победил последнюю команду чемпионата. Украинец вышел на замену в конце встречи
В тренде

Зульте-Варегем Драмбаева не победил последнюю команду чемпионата. Украинец вышел на замену в конце встречи

Наши за границей
(1 голосов)

Битва аутсайдеров в чемпионате Бельгии

Зульте-Варегем Драмбаева не победил последнюю команду чемпионата. Украинец вышел на замену в конце встречи

Фото - Зульте-Варегем / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Бельгии в рамках 26-го тура состоялась битва аутсайдеров: "Зульте-Варегем", идущий на третьей с конца позиции, гостил у "Серена", который идет последним.

Матч закончился вничью 1:1.

За "Зульте-Варегем" сыграл украинец Александр Драмбаев. Он вышел на замену на 83-й минуте.

Это уже 21-й матч молодого защитника в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии. Также Драмбаев отыграл три матча в Кубке Бельгии.

По теме
yellow-arrow
Соболь заработал пенальти на свои ворота в матче с Анже
yellow-arrow
Кривцов дебютировал за Интер Майами
yellow-arrow
Классика. ВИДЕО первого результативного действия Эдуарда Соболя в Лиге 1 (ассист)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Драмбаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде