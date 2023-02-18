Зульте-Варегем Драмбаева не победил последнюю команду чемпионата. Украинец вышел на замену в конце встречи

В чемпионате Бельгии в рамках 26-го тура состоялась битва аутсайдеров: "Зульте-Варегем", идущий на третьей с конца позиции, гостил у "Серена", который идет последним.

Матч закончился вничью 1:1.

За "Зульте-Варегем" сыграл украинец Александр Драмбаев. Он вышел на замену на 83-й минуте.

Это уже 21-й матч молодого защитника в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии. Также Драмбаев отыграл три матча в Кубке Бельгии.