Соболь заработал пенальти на свои ворота в матче с Анже
Толкнул соперника в спину в штрафной площадке
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В 24-м туре чемпионата Франции сыграли "Страсбур" и "Анже". В основном составе "Страсбура" вышел украинец Эдуард Соболь, который в первом тайме даже отличившийся ассистом.
Однако после перерыва украинец отличился и в отрицательном плане. На 72-й минуте встречи Соболь "привез" пенальти на свои ворота, толкнув Сима в спину в собственной штрафной. Соперник приговор реализовал.
Однако это не помешало "Страсбуру" победить. Счет матча – 2:1 в пользу команды украинца.
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