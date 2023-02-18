Соболь заработал пенальти на свои ворота в матче с Анже

В 24-м туре чемпионата Франции сыграли "Страсбур" и "Анже". В основном составе "Страсбура" вышел украинец Эдуард Соболь, который в первом тайме даже отличившийся ассистом.

Однако после перерыва украинец отличился и в отрицательном плане. На 72-й минуте встречи Соболь "привез" пенальти на свои ворота, толкнув Сима в спину в собственной штрафной. Соперник приговор реализовал.

Однако это не помешало "Страсбуру" победить. Счет матча – 2:1 в пользу команды украинца.