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Соболь заработал пенальти на свои ворота в матче с Анже

Наши за границей
(1 голосов)

Толкнул соперника в спину в штрафной площадке

Соболь заработал пенальти на свои ворота в матче с Анже

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В 24-м туре чемпионата Франции сыграли "Страсбур" и "Анже". В основном составе "Страсбура" вышел украинец Эдуард Соболь, который в первом тайме даже отличившийся ассистом.

Однако после перерыва украинец отличился и в отрицательном плане. На 72-й минуте встречи Соболь "привез" пенальти на свои ворота, толкнув Сима в спину в собственной штрафной. Соперник приговор реализовал.

Однако это не помешало "Страсбуру" победить. Счет матча – 2:1 в пользу команды украинца.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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