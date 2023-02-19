Цыганкова признали лучшим игроком матча Жирона – Альмерия
Первое достижение для украинца в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в своем Twitter опубликовала результаты в номинации "Лучший игрок матча" против "Альмерии". Им стал украинский полузащитник Виктор Цыганков.
???? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? pic.twitter.com/K5cYkDhYff— Girona FC (@GironaFC) February 18, 2023
Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. В первом тайме Цыганков отличился голом, сделав счёт 2:0. Впоследствии он добавил в свой актив еще и ассист пятой. Это были дебютные результативные действия вингера в составе каталонцев.
Для Виктора эта игра стала первой в Испании, в которой он появился в старте. До этого украинец дважды выходил из запаса.
Следующий поединок "Жирона" проведет 26 февраля против "Атлетико" в Бильбао.
Популярное сейчас
- Примера. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Задачу со скрипом, но выполнили
- Кривцов дебютировал за Интер Майами
- Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире
- Календарь матчей сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО