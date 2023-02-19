Цыганкова признали лучшим игроком матча Жирона – Альмерия

"Жирона" в своем Twitter опубликовала результаты в номинации "Лучший игрок матча" против "Альмерии". Им стал украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. В первом тайме Цыганков отличился голом, сделав счёт 2:0. Впоследствии он добавил в свой актив еще и ассист пятой. Это были дебютные результативные действия вингера в составе каталонцев.

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Для Виктора эта игра стала первой в Испании, в которой он появился в старте. До этого украинец дважды выходил из запаса.

Следующий поединок "Жирона" проведет 26 февраля против "Атлетико" в Бильбао.