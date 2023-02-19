Яремчук второй раз подряд начнет матч Брюгге в запасе
В прошлом поединке он вообще на поле не появился
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура бельгийской Лиги Жюпиле “Серкль Брюгге” сыграет против “Брюгге”. Украинский нападающий "сине-черных" Роман Яремчук не выйдет в стартовом составе своей команды.
Для форварда это будет второй матч подряд, когда он не появится в основе. В поединке 1/8 финала ЛЧ против “Бенфики” в прошлую среду Яремчук на поле вообще не вышел.
Всего на его счету два гола и два ассиста в 19 поединках за “Брюгге”. В среднем он проводит на поле 44 минуты за матч.
“Серкль Брюгге” и “Брюгге” начнут свою встречу в 14:30.
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