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Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это

Наши за границей
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Забил в юбилейном поединке за "канониров"

Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебютный гол украинца Александра Зинченко за "канониров" и в целом в Английской Премьер-лиге:

“Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это, я очень рад за него.

Он ошибся во время первого пропущенного гола, когда отдал мяч сопернику, однако очень хорошо отреагировал на этот неудачный момент”, - сказал Артета.

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Зинченко стал шестым украинцем, который отличился в АПЛ. Для этого ему понадобилось провести 92 матча в английском чемпионате.

Поединок против "Астон Виллы" стал для Александра 20-м в футболке "Арсенала". Это его второе голевое действие за лондонский клуб, ведь в своем дебютном матче он оформил ассист.

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В статье: Александр Зинченко
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