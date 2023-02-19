Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это
Забил в юбилейном поединке за "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебютный гол украинца Александра Зинченко за "канониров" и в целом в Английской Премьер-лиге:
“Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это, я очень рад за него.
Он ошибся во время первого пропущенного гола, когда отдал мяч сопернику, однако очень хорошо отреагировал на этот неудачный момент”, - сказал Артета.
Зинченко стал шестым украинцем, который отличился в АПЛ. Для этого ему понадобилось провести 92 матча в английском чемпионате.
Поединок против "Астон Виллы" стал для Александра 20-м в футболке "Арсенала". Это его второе голевое действие за лондонский клуб, ведь в своем дебютном матче он оформил ассист.
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча
- Генштаб ВСУ: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО