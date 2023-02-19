Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебютный гол украинца Александра Зинченко за "канониров" и в целом в Английской Премьер-лиге:

“Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это, я очень рад за него. Он ошибся во время первого пропущенного гола, когда отдал мяч сопернику, однако очень хорошо отреагировал на этот неудачный момент”, - сказал Артета.

Зинченко стал шестым украинцем, который отличился в АПЛ. Для этого ему понадобилось провести 92 матча в английском чемпионате.

Поединок против "Астон Виллы" стал для Александра 20-м в футболке "Арсенала". Это его второе голевое действие за лондонский клуб, ведь в своем дебютном матче он оформил ассист.