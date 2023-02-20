Стала известна оценка Малиновского за игру с Тулузой

В воскресенье, 19 февраля, "Марсель" в выездном матче 24-го тура Лиги 1 победил "Тулузу" (3:2).

Участие в данном поединке принял полузащитник гостей Руслан Малиновский. Украинец начал игру на скамье запасных, а на поле вышел на 46-й минуте. За это время Малиновский сделал 24 касаний мяча, отдал 14 точных передач из 16 (88%), провел одну успешную обводку, выиграл две верховые дуэли и дважды отобрал мяч.

WhoScored поставил украинскому хавбеку 6.6 балла за игру, а SofaScore - 6.9. Более высокую отметку в "Марселе" получили шесть игроков. При этом у Руслана лучшая оценка среди вышедших на замену.

К слову, на момент выхода Малиновского на поле "Марсель" проигрывал со счетом 0:1.