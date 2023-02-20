"Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
Футболист также отметил игру звезды "Марселя"
Фото: instagram.com/olympiquedemarseille
Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о футбольных кумирах своего детства.
"Мой кумир – Тьерри Анри! Я болел за "Арсенал" Арсена Венгера, как и мой старший брат. Поэтому мне нравились Робер Пирес, Патрик Виейра, Коло Туре, я могу назвать их всех. Когда ты маленький, у тебя часто есть любимая команда в каждой лиге. Я тогда смотрел все матчи "канониров".
Джибриль Сиссе? Сиссе был слишком силен и сделал большие вещи в "Марселе"! Помню его здесь и в других командах. Он был игроком, который делал разницу, хотя я думаю, что он мог бы выступать даже лучше", – рассказал Малиновский в интервью в La Provence.
Ранее стала известна оценка Малиновского за игру с "Тулузой" (3:2) в матче чемпионата Франции.
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