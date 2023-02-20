Зинченко: Арсенал продемонстрировал, что имеет характер и яйца
Александр высказался о волевой победе над "Астон Виллой"
Фото: facebook.com/Arsenal
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы в матче с "Астон Виллой" (4:2), в котором он забил дебютный гол.
"Честно говоря, в первом тайме перформанс был недостаточно хорош, я вообще не рад. Во второй половине встречи мы продемонстрировали, что у нас есть характер и яйца.
Счастлив помочь своей команде голом, но моим приоритетом всегда было три очка.
Мартинелли – невероятный игрок, мы все знаем о его качествах. Он быстрый и опасный, постоянно идет вперед. Его выход на замену дал нам быстрые ноги, но Лео [Троссард] также проделал отличную работу, он тоже важен для нас", – приводит слова Зинченко Football. London.
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