  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Арсенал продемонстрировал, что имеет характер и яйца
В тренде

Зинченко: Арсенал продемонстрировал, что имеет характер и яйца

Наши за границей
(1 голосов)

Александр высказался о волевой победе над "Астон Виллой"

Зинченко: Арсенал продемонстрировал, что имеет характер и яйца

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы в матче с "Астон Виллой" (4:2), в котором он забил дебютный гол.

"Честно говоря, в первом тайме перформанс был недостаточно хорош, я вообще не рад. Во второй половине встречи мы продемонстрировали, что у нас есть характер и яйца.

Счастлив помочь своей команде голом, но моим приоритетом всегда было три очка.

Мартинелли – невероятный игрок, мы все знаем о его качествах. Он быстрый и опасный, постоянно идет вперед. Его выход на замену дал нам быстрые ноги, но Лео [Троссард] также проделал отличную работу, он тоже важен для нас", – приводит слова Зинченко Football. London.

Читайте также"Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
По теме
yellow-arrow
Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
"Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
yellow-arrow
Стала известна оценка Малиновского за игру с Тулузой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football.London

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде