Зинченко пропустил тренировку Арсенала

Украинский защитника лондонского " Арсенала " Александр Зинченко пропустил тренировку команды в понедельник, 20 февраля.

Причины отсутствия украинца не уточняются.

Также не тренировались Томас Парти, Эдди Нкетия, Жоржиньо и Букайо Сака. Не было и Габриэла Жезуса, который пока еще не готов работать в общей группе коллектива.

Напомним, что на выходных в тяжелом матче "Арсенал" на выезде переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное время.