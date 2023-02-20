Зинченко пропустил тренировку Арсенала
Возможно, просто дали отдохнуть после тяжелого матча против Астон Виллы
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитника лондонского "
Причины отсутствия украинца не уточняются.
Также не тренировались Томас Парти, Эдди Нкетия, Жоржиньо и Букайо Сака. Не было и Габриэла Жезуса, который пока еще не готов работать в общей группе коллектива.
Напомним, что на выходных в тяжелом матче "Арсенал" на выезде переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное время.
Автором одного из голов команды стал и Зинченко,
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