  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко пропустил тренировку Арсенала
В тренде

Зинченко пропустил тренировку Арсенала

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Возможно, просто дали отдохнуть после тяжелого матча против Астон Виллы

Зинченко пропустил тренировку Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитника лондонского "Арсенала" Александр Зинченко пропустил тренировку команды в понедельник, 20 февраля.

Причины отсутствия украинца не уточняются.

Также не тренировались Томас Парти, Эдди Нкетия, Жоржиньо и Букайо Сака. Не было и Габриэла Жезуса, который пока еще не готов работать в общей группе коллектива.

Напомним, что на выходных в тяжелом матче "Арсенал" на выезде переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное время.

Автором одного из голов команды стал и Зинченко, для которого этот гол стал первым в карьере в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Неужели из-за критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
yellow-arrow
Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Зинченко: Арсенал продемонстрировал, что имеет характер и яйца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Daily

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде